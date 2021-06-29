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Зинченко стал самым молодым игроком сборной Украины, забивавшим на Евро

29 июня 2021, 23:58
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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко стал самым молодым игроком команды, забивавшим на чемпионате Европы. Он забил Швеции в возрасте 24 лет и 196 дней.

На крупных турнирах в более молодом возрасте забивал за Украину только Андрей Русол. Бывший защитник украинцев в 2006 году открыл счет в матче чемпионата мира против Саудовской Аравии (4:0). На тот момент ему было 23 года и 154 дня.

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Евгений Петров все материалы автора

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