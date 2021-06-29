Зинченко стал самым молодым игроком сборной Украины, забивавшим на Евро
29 июня 2021, 23:58
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко стал самым молодым игроком команды, забивавшим на чемпионате Европы. Он забил Швеции в возрасте 24 лет и 196 дней.
24 — Александр Зинченко — самый молодой игрок, забивавший за Украину на Евро (24г 196д). Только Андрей Русол забивал за Украину в более молодом возрасте на крупном турнире (23г 154д против Саудовской Аравии в 2006-м). Первый. #EURO2020 #UKR pic.twitter.com/rRR5iQJEvH— OptaIvan (@OptaIvan) June 29, 2021
На крупных турнирах в более молодом возрасте забивал за Украину только Андрей Русол. Бывший защитник украинцев в 2006 году открыл счет в матче чемпионата мира против Саудовской Аравии (4:0). На тот момент ему было 23 года и 154 дня.
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