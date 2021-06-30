Защитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал об ожиданиях от матча против Англии в четвертьфинале чемпионата Европы-2020.

«С завтрашнего дня нам нужно уже думать о следующем сопернике — Англии. Эта команда демонстрирует на турнире великолепный футбол и вообще считается одной из лучших сборных мира. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы пройти в следующую стадию. Я смотрел почти все матчи Англии на Евро, за исключением сегодняшнего. Многих игроков команды знаю лично благодаря поединкам в премьер-лиге. Этой сборной очень трудно забить, это отличная команда с фантастическим выбором исполнителей», — приводит официальный сайт УАФ слова Зинченко.

Футболист добавил, что, несмотря на состав англичан, украинская команда останется мотивированной.

«Если посмотреть на ее скамейку запасных, то там находятся игроки, по стоимости равные, пожалуй, трем сборным Украины. Но это должно нас не пугать, а, наоборот, мотивировать. Я уже почувствовал, что все в этой жизни реально. Я лично сделаю все от меня зависящее, чтобы достичь позитивного результата и в следующей игре. Стерлинг находится в прекрасной форме, это тот игрок, который делает разницу на поле. Безусловно, нам стоит уделить ему внимание и попытаться сдержать его», — считает спортсмен.

Сборная Украины обыграла Швецию в дополнительное время 1/8 финала Евро-2020 (2:1). Теперь украинцам предстоит сыграть в четвертьфинале с Англией, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0). Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме.