Зинченко — о матче с Голландией: «Мы играем не только за себя, но и за всю страну»
Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал об ожиданиях от предстоящих матчей Евро-2020.
«Хочу помочь команде и сыграть там, где меня видит главный тренер. Любой футболист, который находится в расположении сборной, должен помочь всем, чем сможет. Мы играем не только за себя, но и за всю страну. Каждый футболист, который будет даже на замене, должен помочь какими-то словами, поддержкой и энергетикой. Поскольку мы — единое целое», — приводит слова Зинченко Украинская ассоциация футбола.
Сегодня, 13 июня, Украина сыграет с Голландией в первом туре Евро-200
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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