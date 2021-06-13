Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал об ожиданиях от предстоящих матчей Евро-2020.

«Хочу помочь команде и сыграть там, где меня видит главный тренер. Любой футболист, который находится в расположении сборной, должен помочь всем, чем сможет. Мы играем не только за себя, но и за всю страну. Каждый футболист, который будет даже на замене, должен помочь какими-то словами, поддержкой и энергетикой. Поскольку мы — единое целое», — приводит слова Зинченко Украинская ассоциация футбола.

Сегодня, 13 июня, Украина сыграет с Голландией в первом туре Евро-200