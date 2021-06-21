Зинченко назвал неприемлемой игру сборной Украины в матче с Австрией на Евро

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями после поражения от Австрии (0:1) в заключительном туре группового этапа Евро-2020.

«Я очень разочарован. Даже не знаю, что сказать. Наша игра в первом тайме была неприемлемой. То, как мы вели себя на поле, было ужасно. Мы чувствовали себя очень хорошо перед игрой на тренировках, но сегодня ничего не получилось.

Не думаю, что умения игроков Австрии были ключевой причиной нашего поражения. Это больше связано с менталитетом. Мы должны быть победителями на поле, бороться и стараться выиграть. Наверное, просто надо принять наш уровень.

Будем надеяться, что пройдем дальше, но, думаю, шансов мало. Теперь нам просто нужно подождать и посмотреть, что произойдет», — приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.

Австрия набрала шесть очков и заняла второе место в группе С. Команда напрямую вышла в плей-офф. У украинцев три очка и третья позиция. Их судьба определится после завершения турнира во всех группах.