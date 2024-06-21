Журова — о флаге Украины с призывом к выборам: «Тех, кто это сделал, накажут. Им не дадут свободно высказываться»

Депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на появление украинского флага с призывом к выборам на игре Евро-2024 между Украиной и Словакией.

«Остальной мир же считает, что у них все хорошо. Не знаю, что будет с теми, кто это написал. Их опознают и накажут, видимо. Это уже оппозиция получается. Если, в принципе, такие настроения в стране есть — это одно дело. Но если какие-то эпизодические высказывания, боюсь, им не дадут их донести по масс. Мое мнение, не совсем правильно использовать спорт как политическую площадку для таких заявлений, но, видимо, другого выхода у них нет», — сказал Журова «СЭ».

В матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 между сборными Словакии и Украины был замечен флаг Украины с надписью «Give us elections back!», что означает «Верните нам выборы!». Баннер провисел на трибуне до середины первого тайма, затем был убран. Игра закончилась победой украинцев со счетом 2:1.

Александр Абустин