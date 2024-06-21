Журова — о скандированиях в адрес сербов: «Если спорт хочет существовать, нужно это пресекать»

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала произошедший на чемпионате Европы в Германии скандал.

Напомним, 19 июня на игре Хорватия — Албания (2:2) болельщики обеих команд скандировали оскорбительные кричалки в адрес сербов.

«Все мы знаем фразу про «открыли ящик Пандоры» — это и произошло на чемпионате Европы. Если одним можно наезжать на Россию, то другие думают: «А почему нам нельзя?» Мы на наших турнирах никогда никому ничего не запрещали. У нас была добродушная атмосфера изначально... Если УЕФА не примет меры, все может быть уничтожено. Если спорт хочет существовать, нужно это пресекать», — заявила Журова «РБ Спорт».

Напомним, в 2018 году в России прошел чемпионат мира, а в 2021-м Санкт-Петербург принимал матчи чемпионата Европы.