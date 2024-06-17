Журова — о запрете флага России на матче Украины: «Это нарушение прав человека»

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на запрет болельщикам проносить российские флаги на первый матч сборной Украины в рамках чемпионата Европы-2024.

«Если россиянам действительно запретят доставать флаги, то это будет нарушением прав человека», — сказала Журова «СЭ».

Сборная Украины проведет первый матч на турнире 17 июня против команды Румынии. Встреча состоится в Мюнхене и начнется в 16.00 мск.

Константин Передерий