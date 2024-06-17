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Журова назвала слабой работу по обеспечению безопасности на Евро-2024 в Германии

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Депутат Госдумы Светлана Журова раскритиковала работу правоохранительных органов Германии во время проведения чемпионата Европы по футболу.

В воскресенье, 16 июня, полиция Гамбурга нейтрализовала мужчину с топором в центре города. Инцидент произошел возле скопления болельщиков сборной Нидерландов, которая в этот день проводила встречу с Польшей на групповом этапе Евро-2024.

«Немцам только сочувствую. Правоохранители отвлекли внимание на фанатов и упустили мужика с топором, который мог нанести вред. Это слабая работа по безопасности, в нашей стране такое просто невозможно», — цитирует Журову ТАСС.

ЧЕ-2024 проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии.

Источник: ТАСС
Футбол
Евро-2024
Светлана Журова
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