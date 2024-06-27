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Сегодня, 09:30

Журналист рассказал, как президент федерации футбола Италии помирил его со Спаллетти

Микеле Антонов
Корреспондент
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Итальянский журналист Radio 24 Дарио Риччи в интервью «СЭ» рассказал, как президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина помирил его с тренером национальной команды Лучано Спаллетти.

— Пишут, что даже президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина поучаствовал в урегулировании ситуации. Это действительно так?

— Это произошло скорее случайно. Нет такого, что мы долгое время были знакомы с Гравиной.

— Как тогда это вышло?

— Президент федерации тоже был на пресс-конференции и сидел рядом со мной. Я знаю Габриэле, но нельзя сказать, что мы приятели. Конечно, при встрече здороваемся. Поскольку оказались рядом, я объяснил президенту, в чем заключался смысл моего вопроса.

Габриэле сказал, что понял меня и потом объяснит это Спаллетти. Так что, скажем так, он оказался посредником в урегулировании ситуации. Наверное, они вместе приняли решение сделать этот телефонный звонок. Для меня поступок был очень ценным. Это значит, что они не хотели оставлять эту ситуацию неразрешенной.

Лучано Спаллетти. «Спаллетти извинился несколько раз». Интервью участника скандальной пресс-конференции сборной Италии

Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
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