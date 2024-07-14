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Сегодня, 16:00

Журналист Marca заявил, что де ла Фуэнте поменял испанский футбольный менталитет

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Журналист авторитетной испанской газеты Marca Виктор Ромеро Санчес в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал о своем видении роли главного тренера Луиса де ла Фуэнте в успехе «Красной фурии».

— Что поменял в сборной ее нынешний главный тренер Луис де ла Фуэнте?

— Для всех нас это самая интересная тема. Если вы помните, лучшая испанская сборная, которая выиграла ЧМ и два Евро, играла только тики-таку. Нам нужен был мяч. Все время. А в четвертьфинале этого чемпионата Европы с Германией мяч нам был не нужен!

Это то, что де ла Фуэнте поменял в испанском футбольном менталитете. Мы можем играть по-разному. Мы покончили с обязательностью тики-таки. У нас теперь есть Ламин Ямаль и Нико Уильямс, два молодых и очень быстрых суперфорварда. У нас теперь в полузащите есть Родри, который может управлять темпом игры и отдавать не только короткие, но какие угодно передачи.

Сейчас невозможно до конца предсказать, в какой футбол сыграет Испания в том или ином матче, и это — большая победа для нашего тренера. Нет, это не значит, что тики-таки больше нет вообще, теперь — ее быстрая версия!

— Как де ла Фуэнте за достаточно короткий срок это удалось?

— Помните последний чемпионат мира в Катаре? Родри там играл центральным защитником. На его месте в полузащите играл Серхио Бускетс. Поставить Родри на эту позицию стало первым важнейшим шагом. Жорди Альба, который сейчас вместе с Бускетсом, Лео Месси и Луисом Суаресом играет за «Интер Майами», еще был в сборной, которая выиграла Лигу наций, но уже не сейчас. Настало время для смены поколений, и де ла Фуэнте ее провел.

Финал Евро-2024 Испания — Англия пройдет в Берлине 14 июля и начнется в 22.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Фермин Лопес и&nbsp;Ламин Ямаль. «То, что в своем возрасте творит Ямаль, — безумие. А от такой молодой сборной нас до турнира устроил бы и четвертьфинал». Интервью с журналистом Marca

Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте
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