Жуков поделился ожиданиями от чемпионата Европы-2024

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков заявил, что рассчитывает увидеть хороший футбол на предстоящем чемпионате Европы в Германии.

«Буду смотреть чемпионат Европы. Жалко, что наших нет, — цитирует Жукова ТАСС. — Думаю, фаворитами будут несколько команд: Франция, Англия, Португалия, Испания. Любимых, интересных игроков в командах много, просто хочется посмотреть хороший футбол».

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.