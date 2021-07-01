Жоржинью: «Де Брейне имеет большое значение для Бельгии, у него футбольный интеллект высочайшего уровня»

Полузащитник сборной Италии Жоржинью поделился ожиданиями от четвертьфинала Евро-2020 против Бельгии.

«Мы должны уважать Бельгию, она занимает первое место в рейтинге ФИФА, но у всех команд есть слабые места. Было бы ошибкой думать, что мы уже сделали что-то великое на этом турнире. Де Брейне имеет большое значение для Бельгии, у него футбольный интеллект высочайшего уровня. Его трудно остановить, вы должны ограничивать его между линиями и прерывать его навесы. Ему не следует давать время поворачиваться и думать, иначе станет действительно опасно», — приводит слова Жоржинью официальный сайт УЕФА.

Матч Бельгия — Италия пройдет 2 июля в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.