Жоржинью: «Де Брейне имеет большое значение для Бельгии, у него футбольный интеллект высочайшего уровня»
10:51
Полузащитник сборной Италии Жоржинью поделился ожиданиями от четвертьфинала Евро-2020 против Бельгии.
«Мы должны уважать Бельгию, она занимает первое место в рейтинге ФИФА, но у всех команд есть слабые места. Было бы ошибкой думать, что мы уже сделали что-то великое на этом турнире. Де Брейне имеет большое значение для Бельгии, у него футбольный интеллект высочайшего уровня. Его трудно остановить, вы должны ограничивать его между линиями и прерывать его навесы. Ему не следует давать время поворачиваться и думать, иначе станет действительно опасно», — приводит слова Жоржинью официальный сайт УЕФА.
Матч Бельгия — Италия пройдет 2 июля в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.
Опрос
проголосовало: 4082Все опросы
Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Бельгия или Италия?
Читайте также
«Думал, что они поймут. Я же на русском разговаривал!» Пострадавший от украинцев российский фанат рассказал подробности нападения
«Украина без суеты вышла в 1/4 финала, вата визжит». Реакция болельщиков на победу Украины над Швецией
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю