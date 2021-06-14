«Жирков в 55 лет выходит за сборную России. У вас вообще нет игроков?!» Вопрос от украинского журналиста

Украинский журналист Артем Франков сравнил составы сборных Украины и России.

— Допускаете, что Украина выйдет из группы, а Россия — нет?

— Думаю, что против финнов вы будете выглядеть как-то иначе. Во всяком случае, попытаетесь. Другое дело, что мы пока не получили четкого представления о вашем следующем сопернике. Матч с Данией был, конечно, смазан трагедией, которая случилась с Эриксеном...

— Вы считаете, что по составу сборная Украины сильнее команды Черчесова?

— Это очевидно. Хотя бы по тому, какую роль играет в «Аталанте» Малиновский, а какую — Миранчук.

— Головин переоценен?

— Он часто травмируется. Я считаю его прекрасным футболистом, который мог бы вести команду за собой. Но в «Монако» он далеко не всегда выходит на поле из-за проблем со здоровьем. В обороне у вас нет достойного партнера Джикии.

А то, что Жирков в 55 лет выходит на поле... Ну это, как вам сказать, уже выглядит неприлично. У вас действительно нет больше игроков в России на этой позиции?! Ну и Дзюба, конечно, не стал моложе за эти три года. Как, кстати, и Мариу Фернандес. И я пока не вижу, как Черчесов решает эту проблему. Возможно, назрели большие перемены.

— Думаете?

— Я могу только предполагать. Либо же российский футбол находится сейчас в таком кризисе, что вам просто неоткуда брать игроков. Кстати, коллеги нередко высказывают именно эту мысль. То есть, видимо, чемпионат России сейчас настолько слаб и позорное выступление ваших клубов в еврокубках доказывает, что результаты сборной России вполне адекватны. Но тут вам, как говорится, виднее.

(Виталий Айрапетов)