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«Жирков в 55 лет выходит за сборную России. У вас вообще нет игроков?!» Вопрос от украинского журналиста

16:20
Юрий Жирков и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Жирков и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Украинский журналист Артем Франков сравнил составы сборных Украины и России.

12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Российские футболисты после матча.«Проиграть можно по-разному. За сборную России было стыдно, она смотрелась безвольно». Интервью с украинским журналистом Артемом Франковым

— Допускаете, что Украина выйдет из группы, а Россия — нет?

— Думаю, что против финнов вы будете выглядеть как-то иначе. Во всяком случае, попытаетесь. Другое дело, что мы пока не получили четкого представления о вашем следующем сопернике. Матч с Данией был, конечно, смазан трагедией, которая случилась с Эриксеном...

— Вы считаете, что по составу сборная Украины сильнее команды Черчесова?

— Это очевидно. Хотя бы по тому, какую роль играет в «Аталанте» Малиновский, а какую — Миранчук.

— Головин переоценен?

— Он часто травмируется. Я считаю его прекрасным футболистом, который мог бы вести команду за собой. Но в «Монако» он далеко не всегда выходит на поле из-за проблем со здоровьем. В обороне у вас нет достойного партнера Джикии.

А то, что Жирков в 55 лет выходит на поле... Ну это, как вам сказать, уже выглядит неприлично. У вас действительно нет больше игроков в России на этой позиции?! Ну и Дзюба, конечно, не стал моложе за эти три года. Как, кстати, и Мариу Фернандес. И я пока не вижу, как Черчесов решает эту проблему. Возможно, назрели большие перемены.

— Думаете?

— Я могу только предполагать. Либо же российский футбол находится сейчас в таком кризисе, что вам просто неоткуда брать игроков. Кстати, коллеги нередко высказывают именно эту мысль. То есть, видимо, чемпионат России сейчас настолько слаб и позорное выступление ваших клубов в еврокубках доказывает, что результаты сборной России вполне адекватны. Но тут вам, как говорится, виднее.

(Виталий Айрапетов)

12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Антон Шунин пропустил три мяча от&nbsp;бельгийцев.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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