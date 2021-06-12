Жирков стал самым возрастным игроком сборных России и СССР на чемпионатах Европы

Защитник сборной России Юрий Жирков вышел в стартовом составе на матч Евро-2020 против сборной Бельгии. Он стал самым возрастным игроком сборных России и СССР в истории чемпионатов Европы.

37 — Юрий Жирков (37л 296д) стал самым возрастным игроком, когда-либо игравшим за Россию на Евро (включая СССР и СНГ), обойдя Сергея Игнашевича на Евро-2016 (36л 342д). Ветеран. #EURO2020 #БельгияРоссия #RUS pic.twitter.com/G3dV94uNOv — OptaIvan (@OptaIvan) June 12, 2021

В день матча Жиркову было 37 лет и 296 дней. Он превзошел результат Сергея Игнашевича (36 лет 342 дня).

На 43-й минуте Жирков получил травму и был заменен. Вместо него вышел Вячеслав Караваев.

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