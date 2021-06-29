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Жиго прокомментировал пенальти Мбаппе на Евро-2020

20:47
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Французский защитник «Спартака» Самюэль Жиго заявил, что следил за матчем 1/8 финала чемпионата Европы между Францией и Швейцарией. Французы уступили в серии пенальти, а решающий промах допустил нападающий Кильян Мбаппе.

«У меня никакой злости на Мбаппе после нереализованного пенальти нет. На ЧМ у него получилось, сейчас нет. Это футбол, так бывает. Швейцарцы вчера заслужили победу, поздравляю их.

Я смотрел и матчи сборной России. С Бельгией было совсем трудно, против финнов ребята сыграли хорошо. А датчане оказались очень серьезным соперником. В сборную нужно было вызвать больше спартаковцев? Это вопрос не ко мне», — сказал Жиго «СЭ».

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения — от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).

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Артем Калинин все материалы автора

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