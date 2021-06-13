Жена Жиркова назвала слухами разговоры о завершении футболистом карьеры

Инна Жиркова, жена защитника сборной России Юрия Жиркова, прокомментировала состояние мужа после матча Евро-2020 против Бельгии (0:3), а также поделилась мнением о возможном завершении игроком карьеры.

— Мы еще не созванивались, — сказала она «СЭ» — Надеюсь, все хорошо. Разговоры о завершении карьеры? Я слышала это так же, как и все. Это слухи. Все зависит от того, позволит ли здоровье. Я бы, конечно, хотела, чтобы он продолжил.

37-летний Жирков не смог доиграть до конца матч против Бельгии. В середине первого тайма он получил повреждение. Футболист попробовал вернуться в игру, но через некоторое время все же попросил замену.

Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали.

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.

(Севастиан Терлецкий)