Жена Шевченко: «Горжусь тем, чего достигла сборная Украины»
12:21
Жена главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Кристен Пазик в своем Instagram прокомментировала поражение национальной команды в матче 1/4 финала чемпионата Европы с Англией (0:4).
«Вечер был на самом деле тяжелым. Я так переживала, что не смогла смотреть матч. Из-за проживания в Англии и гражданства Великобритании было еще труднее, но я горжусь тем, чего достигла сборная Украины. Всем спасибо за поддержку на этом пути, двигаемся дальше. Поздравляю, Англия», — написала Пазик.
7 июля сборная Англии сыграет с Данией в полуфинале Евро-2020. Начало — в 22.00 (мск).
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