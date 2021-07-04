Жена Шевченко: «Горжусь тем, чего достигла сборная Украины»

Жена главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Кристен Пазик в своем Instagram прокомментировала поражение национальной команды в матче 1/4 финала чемпионата Европы с Англией (0:4).

«Вечер был на самом деле тяжелым. Я так переживала, что не смогла смотреть матч. Из-за проживания в Англии и гражданства Великобритании было еще труднее, но я горжусь тем, чего достигла сборная Украины. Всем спасибо за поддержку на этом пути, двигаемся дальше. Поздравляю, Англия», — написала Пазик.

7 июля сборная Англии сыграет с Данией в полуфинале Евро-2020. Начало — в 22.00 (мск).