Желтая карточка Бийола отправила Данию на Германию в 1/8 финала, Хорватия лишилась шансов на попадание в плей-офф
В матчах третьего тура группы C Англия сыграла вничью со Словенией (0:0), а Дания — с Сербией (0:0).
Группа С
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Англия
|3
|1
|2
|0
|2-1
|5
|2. Дания
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|3. Словения
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|4. Сербия
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
Англия заняла первое место в группе. Теперь в 1/8 финала она встретится либо с третьей команды группы Е (той самой, где у всех по три очка), либо с Нидерландами.
Дания — вторая. При этом у нее абсолютно идентичные показатели со Словении во всем, вплоть до количества желтых карточек, где равенство окончательно установил Яка Бийол (без нее балканцы были бы вторыми). Единственная разница — в рейтинге отборочного турнира. За счет него датчане выше. Но не факт, что они этому факту чересчур рады — в 1/8 финала они попадают на Германию.
Словенцы заняли третье место и выходят в плей-офф. Варианты в первом раунде — либо Португалия, либо победитель группы Е. Где у всех команд по три очка, и предсказать соперника на данном этапе проблематично.
Однозначно в плей-офф уже не попадет сборная Хорватии. В лучшем случае в рейтинге третьих команд она будет пятой..
Пары 1/8 финала Евро-2024 на 25 июня
1. Испания (1В) — Словакия (3Е)
2. Германия (1А) — Дания (2С)
3. Португалия (1F) — Венгрия (3А)
4. Франция (2D) — Бельгия (2Е)
5. Румыния (1Е) — Словения (3С)
6. Австрия (1D) — Турция (2F)
7. Англия (1C) — Нидерланды (3D)
8. Швейцария (2А) — Италия (2В)
В четвертьфиналах встретятся победители пар по порядку, указанному выше: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. В полуфиналах — лучшие из четверок 1-2-3-4 и 5-6-7-8. Выделены команды, которые точно сыграют в указанных парах плей-офф.