Желтая карточка Бийола отправила Данию на Германию в 1/8 финала, Хорватия лишилась шансов на попадание в плей-офф

В матчах третьего тура группы C Англия сыграла вничью со Словенией (0:0), а Дания — с Сербией (0:0).

Группа С

И В Н П М О 1. Англия 3 1 2 0 2-1 5 2. Дания 3 0 3 0 2-2 3 3. Словения 3 0 3 0 2-2 3 4. Сербия 3 0 2 1 1-2 2

Англия заняла первое место в группе. Теперь в 1/8 финала она встретится либо с третьей команды группы Е (той самой, где у всех по три очка), либо с Нидерландами.

Дания — вторая. При этом у нее абсолютно идентичные показатели со Словении во всем, вплоть до количества желтых карточек, где равенство окончательно установил Яка Бийол (без нее балканцы были бы вторыми). Единственная разница — в рейтинге отборочного турнира. За счет него датчане выше. Но не факт, что они этому факту чересчур рады — в 1/8 финала они попадают на Германию.

Словенцы заняли третье место и выходят в плей-офф. Варианты в первом раунде — либо Португалия, либо победитель группы Е. Где у всех команд по три очка, и предсказать соперника на данном этапе проблематично.

Однозначно в плей-офф уже не попадет сборная Хорватии. В лучшем случае в рейтинге третьих команд она будет пятой..

Пары 1/8 финала Евро-2024 на 25 июня

1. Испания (1В) — Словакия (3Е)

2. Германия (1А) — Дания (2С)

3. Португалия (1F) — Венгрия (3А)

4. Франция (2D) — Бельгия (2Е)

5. Румыния (1Е) — Словения (3С)

6. Австрия (1D) — Турция (2F)

7. Англия (1C) — Нидерланды (3D)

8. Швейцария (2А) — Италия (2В)

В четвертьфиналах встретятся победители пар по порядку, указанному выше: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. В полуфиналах — лучшие из четверок 1-2-3-4 и 5-6-7-8. Выделены команды, которые точно сыграют в указанных парах плей-офф.