Зелимхан Бакаев: «Поверьте, что Черчесов — очень сильный специалист»
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев оценил выступление сборной России на Евро-2020 и высоко оценил квалификацию главного тренера сборной Станислава Черчесова.
— С какими чувствами ты смотрел сборную? С тем, что «и слава Богу, что не попал на чемпионат Европы» или как?
— Конечно, нет. Я хотел там быть. Думаю, что я смог бы помочь, но, к сожалению, так случилось, что я мало играл, и это только мои проблемы. Такие турниры бывают у всех. Думаю, мне, естественно, надо поддержать ребят в сборной и двигаться дальше. Уже ничего не поменяешь.
— Сейчас очень много слухов об отставке Станислава Черчесова. Как ты считаешь, двигаться дальше команда должна с этим тренером? Или возможна перемена?
— Я думаю, что в любом случае команда должна двигаться дальше. И если останется Станислав Саламович, то тоже будет хорошо. Кто бы что ни говорил, это хороший и сильный специалист. Потому что я с ним два года работаю. Поверьте мне, это очень сильный специалист. Любой, кто находится в сборной, это подтвердит, — сказал Бакаев.
На Евро-2020 сборная России не вышла в плей-офф, заняв последнее место в группе с тремя очками.
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