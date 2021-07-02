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Зелимхан Бакаев: «Поверьте, что Черчесов — очень сильный специалист»

21:18
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев оценил выступление сборной России на Евро-2020 и высоко оценил квалификацию главного тренера сборной Станислава Черчесова.

— С какими чувствами ты смотрел сборную? С тем, что «и слава Богу, что не попал на чемпионат Европы» или как?

— Конечно, нет. Я хотел там быть. Думаю, что я смог бы помочь, но, к сожалению, так случилось, что я мало играл, и это только мои проблемы. Такие турниры бывают у всех. Думаю, мне, естественно, надо поддержать ребят в сборной и двигаться дальше. Уже ничего не поменяешь.

— Сейчас очень много слухов об отставке Станислава Черчесова. Как ты считаешь, двигаться дальше команда должна с этим тренером? Или возможна перемена?

— Я думаю, что в любом случае команда должна двигаться дальше. И если останется Станислав Саламович, то тоже будет хорошо. Кто бы что ни говорил, это хороший и сильный специалист. Потому что я с ним два года работаю. Поверьте мне, это очень сильный специалист. Любой, кто находится в сборной, это подтвердит, — сказал Бакаев.

На Евро-2020 сборная России не вышла в плей-офф, заняв последнее место в группе с тремя очками.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Бельгия 0
Италия 0
1-й тайм

Обе забьют - да

29%

2.14

П2

25%

2.33

1X

20%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Чехия
Дания

П2

36%

2.12

Ф2 (0)

27%

1.49

ТБ 2.0

15%

1.85
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Украина
Англия

П2

42%

1.45

Ф2 (-1)

29%

1.74

ТБ 1.5

17%

1.36

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Артем Калинин все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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