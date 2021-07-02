Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев оценил выступление сборной России на Евро-2020 и высоко оценил квалификацию главного тренера сборной Станислава Черчесова.

— С какими чувствами ты смотрел сборную? С тем, что «и слава Богу, что не попал на чемпионат Европы» или как?

— Конечно, нет. Я хотел там быть. Думаю, что я смог бы помочь, но, к сожалению, так случилось, что я мало играл, и это только мои проблемы. Такие турниры бывают у всех. Думаю, мне, естественно, надо поддержать ребят в сборной и двигаться дальше. Уже ничего не поменяешь.

— Сейчас очень много слухов об отставке Станислава Черчесова. Как ты считаешь, двигаться дальше команда должна с этим тренером? Или возможна перемена?

— Я думаю, что в любом случае команда должна двигаться дальше. И если останется Станислав Саламович, то тоже будет хорошо. Кто бы что ни говорил, это хороший и сильный специалист. Потому что я с ним два года работаю. Поверьте мне, это очень сильный специалист. Любой, кто находится в сборной, это подтвердит, — сказал Бакаев.

На Евро-2020 сборная России не вышла в плей-офф, заняв последнее место в группе с тремя очками.