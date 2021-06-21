Зеленский поддержал сборную Украины после поражения от Австрии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку сборной страны после поражения от Австрии (0:1) на Евро-2020.

«Это Евро-2020, где лучшие из лучших, — написал Зеленский в своем Twitter. — Да, снова тяжелый матч. Да, снова сегодня имеем тяжелое поражение. Но даже после этой игры сборная не потеряла как шанс на участие в 1/8 финала, так и нашу поддержку! Потому что это — наши парни. Сборная, мы с тобой! Слава Украине!»

Це Євро-2020, де найкращі з найкращих. Так, знову тяжкий матч. Так, сьогодні маємо гірку та прикру поразку. Проте навіть після цієї гри збірна не втратила як шансу на участь у 1/8 фіналу, так і нашої з вами підтримки! Бо це — наші хлопці. Збірна, ми з тобою! Слава Україні! pic.twitter.com/9q1gO0sXDO — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2021

Австрия набрала шесть очков и заняла второе место в группе С. Команда напрямую вышла в плей-офф Евро-2020. У украинцев три очка и третья позиция. Их судьба определится после завершения турнира во всех группах.