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Зеленский поддержал сборную Украины после поражения от Австрии

21:32
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку сборной страны после поражения от Австрии (0:1) на Евро-2020.

«Это Евро-2020, где лучшие из лучших, — написал Зеленский в своем Twitter. — Да, снова тяжелый матч. Да, снова сегодня имеем тяжелое поражение. Но даже после этой игры сборная не потеряла как шанс на участие в 1/8 финала, так и нашу поддержку! Потому что это — наши парни. Сборная, мы с тобой! Слава Украине!»

Австрия набрала шесть очков и заняла второе место в группе С. Команда напрямую вышла в плей-офф Евро-2020. У украинцев три очка и третья позиция. Их судьба определится после завершения турнира во всех группах.

Украина — Австрия

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