Зеленский назвал «безумной зарубой» матч Украины со Швецией в 1/8 финала Евро-2020
01:53
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную страны с победой над Швецией (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.
«Да-а-а, это победа-а-а! Мы в 1/4 Евро! Невероятное напряжение, безумная «Заруба» в экстра-тайме и феерическая развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! Ребята, respect — вы настоящие бойцы! Беседину — здоровья. Слава Украине!» — написал Зеленский в Twitter.
Сборная Украины в 1/4 финала встретится со сборной Англии, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0). Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме.
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