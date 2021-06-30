Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Зеленский назвал «безумной зарубой» матч Украины со Швецией в 1/8 финала Евро-2020

01:53
Владимир Зеленский. Фото Instagram
Владимир Зеленский. Фото Instagram
Теги:

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную страны с победой над Швецией (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.

«Да-а-а, это победа-а-а! Мы в 1/4 Евро! Невероятное напряжение, безумная «Заруба» в экстра-тайме и феерическая развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! Ребята, respect — вы настоящие бойцы! Беседину — здоровья. Слава Украине!» — написал Зеленский в Twitter.

Сборная Украины в 1/4 финала встретится со сборной Англии, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0). Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме.

Швеция — Украина

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Вылет Франции и Португалии, лучший день Евро и выход Украины. Главные события 1/8 финала
Коллега Гулбиса назвал новую возможную причину смерти актера
Forbes счел действия России «зловещим знаком» для Великобритании
Олень забодал работницу барнаульского цирка
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля