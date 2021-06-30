Зеленский назвал «безумной зарубой» матч Украины со Швецией в 1/8 финала Евро-2020

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную страны с победой над Швецией (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.

«Да-а-а, это победа-а-а! Мы в 1/4 Евро! Невероятное напряжение, безумная «Заруба» в экстра-тайме и феерическая развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! Ребята, respect — вы настоящие бойцы! Беседину — здоровья. Слава Украине!» — написал Зеленский в Twitter.

Та-а-ак, це перемога-а-а! Ми в 1/4 Євро!!! Неймовірна напруга, шалена «заруба» в екстра-таймі та феєрична розв'язка на 121-й хвилині. Це було нереально круто! Хлопці, respect — ви справжні бійці! Бєсєдіну — здоров'я. Слава Україні! pic.twitter.com/21LtRqqitA — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 29, 2021

Сборная Украины в 1/4 финала встретится со сборной Англии, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0). Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме.