Джанашия: «Хвича испанцам тоже забьет. А вот Роналду... Если только с пенальти»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Заза Джанашия после победы Грузии над Португалии (2:0) в интервью «СЭ» сравнил Хвичу Кварацхелию и Криштиану Роналду.

— После игры с Чехией вы назвали Мамардашвили лучшим вратарем Европы.

— Слушайте, я всегда говорю правду. Что вижу, то и говорю! Остаюсь при своем мнении. На групповом турнире наш вратарь проявил себя лучше всех. Да и вообще меня очень радует, что матчи с участием Грузии смотреть интересно. Увлекательно. Эмоции, драйв! Все 90 минут — зрелище. Причем и против португальцев, и против чехов, и против турок. Мы уже точно запомнимся всем на этом Евро своим футболом!

— Лучший игрок в составе сборной Грузии?

— Да все проявили себя просто здорово! Даже те, кто сидел на скамейке. Единая команда. Да, Кварацхелия забил быстрый гол. Но это преимущество надо было еще удержать. А мы его еще и развили! Дело в психологии. Никто не хотел играть на отбой. Вышли раскрепощенными, свободными, сразу показали, на что способны.

— Хвича, получается, вчера превзошел Роналду?

— А вы опять же почитайте, что я недавно говорил. (Смеется.) Я же сказал, что Хвича забьет на турнире больше Роналду. Криштиану уже не тот, это очевидно. А Кварацхелия вчера показал себя во всей красе, сыграл в свою силу.

— Пока ваш прогноз сбывается.

— Так он и сбудется. Хвича забьет испанцам, упрочит преимущество в этом споре.

— А Криштиану, думаете, на Евро вообще не забьет?

— Ну... Сомневаюсь. С игры ему уже тяжело забить. Если только с пенальти.