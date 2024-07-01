Джанашия: «Вино в Грузии останется, мы проиграли. Но можем угостить победителей Евро»

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу сборной Испании на Грузией (4:1) в 1/8 финала Евро-2024.

«Не считаю, что это был разгром. Когда команда проигрывает 1:2 или 1:3, ей нужно раскрываться в обороне. Просто у нас сил не хватило. Вино в Грузии останется, мы проиграли. Все-таки у нас много вин, всем хватит. Можем угостить и тех, кто выиграет этот чемпионат Европы», — сказал Джанашия «СЭ».

Испания вышла в четвертьфинал Евро-2024, в котором встретится с Германией. Матч пройдет 5 июля в Штутгарте и начнется в 19:00 (мск).