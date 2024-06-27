Джанашия: «Я вообще предсказал Грузии третье место на Евро»

Бывший нападающий сборной Грузии Заза Джанашия в интервью «СЭ» порассуждал о предстоящем матче с Испанией в 1/8 финала Евро-2024.

— Сколько процентов даете на то, что Грузия пройдет Испанию в плей-офф?

— Обойдемся без процентов. Понятно, что испанцы сильны, они это показали на групповом этапе. Но нет ничего невозможного. Шансы есть всегда. Пусть они мяч держат, катают, а мы поймаем на контратаке и свое забьем.

— Смело. То есть чудеса в исполнении Грузии не закончились.

— Да нет, что вы! Еще поиграем. Я же предсказал Грузии третье место. А вы же видите, пока мои прогнозы сбываются. (Смеется.)

Матч Грузия — Испании пройдет 30 июня на стадионе «Рейн-Энерги-Штадион» в Кельне (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.