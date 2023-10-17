Зайнутдинов стал лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана

Бывший полузащитник ЦСКА и «Ростова» Бактиер Зайнутдинов стал лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана.

25-летний хавбек отметился дублем в ворота сборной Финляндии (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2024. Теперь на его счету 14 голов за национальную команду, что является лучшим результатом в истории сборной.

В летнее трансферное окно Зайнутдинов перешел из ЦСКА в турецкий «Бешикташ». Он выступал в РПЛ с 2019 по 2023 год.