Зайнутдинов: «Попасть на чемпионат Европы — мечта всего Казахстана»

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов ответил на вопрос о цели сборной Казахстана на отборочный цикл Евро-2024.

«Попасть на чемпионат Европы — это наша мечта. Можно сказать, что мечта всего Казахстана, потому что в истории такого еще не было», — приводит «Чемпионат» слова футболиста.

Национальная команда Казахстана в отборочном цикле чемпионата Европы играет в группе Н вместе со сборными Словении, Дании, Финляндии, Северной Ирландии и Сан-Марино. После двух матчей казахстанцы набрали три очка и занимают третью строчку в турнирной таблице своей группы.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.