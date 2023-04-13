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Сегодня, 13:10

Зайнутдинов: «Попасть на чемпионат Европы — мечта всего Казахстана»

Алина Савинова
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Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов ответил на вопрос о цели сборной Казахстана на отборочный цикл Евро-2024.

«Попасть на чемпионат Европы — это наша мечта. Можно сказать, что мечта всего Казахстана, потому что в истории такого еще не было», — приводит «Чемпионат» слова футболиста.

Национальная команда Казахстана в отборочном цикле чемпионата Европы играет в группе Н вместе со сборными Словении, Дании, Финляндии, Северной Ирландии и Сан-Марино. После двух матчей казахстанцы набрали три очка и занимают третью строчку в турнирной таблице своей группы.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5066719-baktiyor-zajnutdinov-popast-na-chempionat-evropy-mechta-vsego-kazahstana.html
Бактиер Зайнутдинов
Сборная Казахстана по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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