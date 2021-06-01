Защитник «Вест Хэма» пожаловался на Манчини за непопадание в состав сборной Италии

Защитник «Вест Хэма» Анджело Огбонна разочарован непопаданием в состав сборной Италии для участия в чемпионате Европы-2020. По его словам, главный тренер национальной команды Роберто Манчини принял необъективное решение.

«Я провел лучший сезон. В 30 лет защитники достигают полной зрелости и начинают играть по-другому, — цитирует Огбонну football-italia.net. — Я был огорчен и поражен. Возможно, тренер не принял во внимание игру «Вест Хэма» в этом сезоне. Мы боролись за место в Лиге чемпионов, но уступили «Челси». У нас далеко не средняя команда. Считаю, что в спорте должна быть меритократия. Должны учитываться лига, статистика и полезность игрока. Думаю в этот раз решение было принято не с этой точки зрения».

33-летний Огбонна в этом сезоне провел 28 матчей, в которых забил 3 гола. «Вест Хэм» занял шестое место в таблице АПЛ, отстав от «Челси» (четвертое место и право на Лигу чемпионов) на два очка.