Защитник сборной Венгрии Ботка отреагировал на травмы Варги

Защитник сборной Венгрии Эндре Ботка рассказал, что думает о травме нападающего Барнабаша Варги в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024 против Шотландии (1:0).

«Я был рядом с Варгой во время инцидента, это было шокирующе, но, к счастью, сегодня с ним все в порядке. Верим, что все будет хорошо», — цитирует Ботку Федерация футбола Венгрии в социальной сети X (ранее Twitter).

29-летний форвард потерял сознание после столкновения с голкипером сборной Шотландии Ангусом Ганном. После оказания медицинской помощи игрока унесли с поля на носилках.