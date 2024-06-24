Защитник сборной Венгрии Ботка отреагировал на травмы Варги
Защитник сборной Венгрии Эндре Ботка рассказал, что думает о травме нападающего Барнабаша Варги в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024 против Шотландии (1:0).
«Я был рядом с Варгой во время инцидента, это было шокирующе, но, к счастью, сегодня с ним все в порядке. Верим, что все будет хорошо», — цитирует Ботку Федерация футбола Венгрии в социальной сети X (ранее Twitter).
29-летний форвард потерял сознание после столкновения с голкипером сборной Шотландии Ангусом Ганном. После оказания медицинской помощи игрока унесли с поля на носилках.
Венгрия набрала 3 очка и заняла третье место в группе A. Команда Марко Росси сохранила шансы на участие в плей-офф чемпионата Европы. Шотландия с 1 очком заняла 4-ю строчку и завершила выступление на Евро-2024.