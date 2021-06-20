Защитник сборной Украины Забарный: «В матче с Австрией будем добывать три очка кровью»

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями от матча со сборной Австрии на Евро-2020.

«Однозначно, будет очень тяжелая игра, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 20 июня. — Мы знаем, что в сборной Австрии хорошие игроки, плюс эта команда — как единое целое. Будет сложно, мы настраиваемся на тяжелую игру, потому что она является решающей для обеих команд. Все понимают, что никто никому уступать не будет.

Для нас главное быть одной командой, не совершать опрометчивых действий, не бегать хаотично. Прежде всего, нужно сохранять компактность и организацию игры. Ну и, конечно же, пытаться создавать и реализовать моменты впереди.

Кому из соперников стоит уделить особое внимание? В первую очередь, это Алаба. Я считаю, что это очень хороший игрок. Просто высшего уровня!

Украину устраивает ничья? Возможно, это придает немного спокойствия. Но только совсем чуть-чуть. Потому что, если стараться играть на ничью, то можно вообще не выходить на поле. Мы будем играть только на победу. Будем добывать эти три очка кровью».

Матч Украина — Австрия состоится 21 июня в Бухаресте. Начало в 19.00 по московскому времени.