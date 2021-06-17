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Защитник сборной Украины Матвиенко заявил, что команда обязана победить Македонию в матче Евро

14:55
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Защитник сборной Украины Николай Матвиенко рассказал об ожиданиях от матча против Северной Македонии во 2-ом туре группового этапа Евро-2020.

«Нас ждет один из важнейших матчей на этой стадии. Мы обязаны побеждать, а потому непременно постараемся набрать три очка. Горан Пандев — очень опытный футболист, поигравший в ряде хороших команд. Безусловно, это футболист высочайшего класса. И он уже проявил себя на этом турнире», — цитирует Матвиенко официальный сайт УЕФА.

После первого тура у Австрии и Нидерландов по 3 очка. Команды занимают 1-2 места в группе C. Украина и Македония не набрали очков.

Матч Украина — Северная Македония состоится 17 июня в Бухаресте. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024444--ukraine-vs-north-macedonia/prematch/preview/

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