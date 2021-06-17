Защитник сборной Украины Матвиенко заявил, что команда обязана победить Македонию в матче Евро

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко рассказал об ожиданиях от матча против Северной Македонии во 2-ом туре группового этапа Евро-2020.

«Нас ждет один из важнейших матчей на этой стадии. Мы обязаны побеждать, а потому непременно постараемся набрать три очка. Горан Пандев — очень опытный футболист, поигравший в ряде хороших команд. Безусловно, это футболист высочайшего класса. И он уже проявил себя на этом турнире», — цитирует Матвиенко официальный сайт УЕФА.

После первого тура у Австрии и Нидерландов по 3 очка. Команды занимают 1-2 места в группе C. Украина и Македония не набрали очков.

Матч Украина — Северная Македония состоится 17 июня в Бухаресте. Начало — в 16.00 по московскому времени.