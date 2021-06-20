Защитник сборной Уэльса Гантер: «Не знаю, когда для нас закончится Евро, иначе бы я разбогател»

Защитник сборной Уэльса Крис Гантер прокомментировал выступление своей команды на Евро-2020. 20 июня валлийцы уступили сборной Италии (0:1).

«Не знаю, когда турнир для нас закончится, иначе бы я разбогател, — цитирует Гантера официальный сайт УЕФА. — Но мы будем двигаться от матча к матчу. Сегодня мы не держали в голове разность забитых и пропущенных мячей, а просто старались не пропускать».

Сборная Уэльса с четырьмя очками вышла в плей-офф, заняв второе место в группе А. У итальянцев девять очков и первое место.