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Защитник сборной Уэльса Гантер: «Не знаю, когда для нас закончится Евро, иначе бы я разбогател»

22:50
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Защитник сборной Уэльса Крис Гантер прокомментировал выступление своей команды на Евро-2020. 20 июня валлийцы уступили сборной Италии (0:1).

«Не знаю, когда турнир для нас закончится, иначе бы я разбогател, — цитирует Гантера официальный сайт УЕФА. — Но мы будем двигаться от матча к матчу. Сегодня мы не держали в голове разность забитых и пропущенных мячей, а просто старались не пропускать».

Сборная Уэльса с четырьмя очками вышла в плей-офф, заняв второе место в группе А. У итальянцев девять очков и первое место.

Италия — Уэльс

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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