Защитник сборной Турции Кадиоглу: «Португалия доставила нам проблем своими высококлассными футболистами»

Защитник сборной Турции Ферди Кадиоглу оценил игру команды в матче группового турнира Евро-2024 с Португалией (0:3).

«Португалия доставила нам проблем своими высококлассными футболистами. Следующая игра — против Чехии, и мы должны сыграть намного лучше. Я очень верю в команду. Мы проанализируем, что мы сделали плохого в этом матче», — приводит слова Кадиоглу сайт УЕФА.

Турция набрала 3 очка в двух матчах и занимает второе место в группе F. В последнем матче группового турнира команда сыграет с Чехией 26 июня.