Защитник сборной Турции Демирал дисквалифицирован на два матча за скандальный жест

Защитник сборной Турции Мерих Демирал получил дисквалификацию на два матча, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Во время матча 1/8 финала Евро-2024 против Австрии (2:1) 26-летний турок показал жест «волчий салют», который ассоциируется с организацией «Бозкурт» («Серые волки»), известной ультраправыми взглядами. Организация запрещена в Австрии и Франции.

Таким образом, Демирал сможет сыграть на Евро-2024 в том случае, если Турция выйдет в финал турнира.

Демирал в матче с Австрией оформил дубль и стал автором самого быстрого гола в плей-офф Евро, забив на 57-й секунде.

В четвертьфинале Турция встретится с Нидерландами. Матч пройдет 6 июля и начнется в 22:00 мск.