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Сегодня, 12:38

Защитник сборной Сербии Велькович: «Я горжусь тем, что являюсь частью этой команды»

Алина Савинова
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Защитник сборной Сербии Милош Велькович поделился впечатлениями от выступления за национальную команду на Евро-2024.

«Я горжусь тем, что являюсь частью этой команды и представляю свою страну. Каждый раз, когда тебя выбирают в стартовый состав, это многое говорит о твоей игре», — заявил Велькович.

Также футболист рассказал о встрече с сербским теннисистом Новаком Джоковичем во время турнира.

«Для меня было огромной честью впервые пожать ему руку. Поддержка, которую он нам оказал, многое говорит о нем», — добавил он.

Сборная Сербии с 2 очками заняла четвертое место в группе C на чемпионате Европы и не смогла выйти в плей-офф. На групповом турнире сербы проиграли Англии (0:1), сыграли вничью со Словенией (1:1) и Данией (0:0).

Источник: https://www.werder.de/en/latest/news/first-team/2023/24/veljkovic-reflects-on-euros-29062024/
Футбол
Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
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