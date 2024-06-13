Защитник сборной Сербии Павлович заявил, что им интересовался клуб из РПЛ

Защитник сборной Сербии и австрийского «Зальцбурга» Страхиня Павлович рассказал, что в ходе карьеры получал предложение о переходе от клуба РПЛ.

— Некоторые ваши партнеры по команде играют в РПЛ, например, в заявку попал Срджан Бабич. Плюс сюда не попали Гайич, Зделар, Эракович. Были ли у вас предложения от клубов РПЛ за всю карьеру?

— Когда два года назад у меня были определенные проблемы с игровым временем в «Монако», у меня были некоторые контакты. И все.

— Какая команда?

— Не хочу говорить, извините (смеется), — сказал Павлович на пресс-конференции сборной Сербии перед началом чемпионата Европы-2024.

Сборная Сербии на Евро-2024 сыграет на групповом этапе против национальных команд Словении, Дании и Англии.