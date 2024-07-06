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Рубен Диаш о вылете Португалии с Евро-2024: «Пенальти — это всегда лотерея. Мы были близки к полуфиналу»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник сборной Португалии Рубен Диаш прокомментировал поражение от Франции (0:0, пенальти — 3:5) в четвертьфинале Евро-2024.

«Пенальти — это всегда лотерея. В 1/8 финала удача была на нашей стороне, но сегодня — нет. Нужно сохранить трезвый взгляд и понимать, на каком уровне мы играли. Да, мы вылетели, но были очень близки к полуфиналу. Я вижу, что у нас очень способная команда. Нужно держать это в уме, потому что большинство из нас останется в сборной и столкнется с новыми вызовами на следующих крупных турнирах», — приводит официальный сайт УЕФА слова Диаша.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции сыграет против Испании. Матч состоится во вторник, 9 июля и начнется в 22.00 (мск).

Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
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