Пепе о поражении Португалии от Франции: «Мы заслуживали другого результата, но таков футбол»

Защитник сборной Португалии Пепе прокомментировал поражение от Франции (0:0, пенальти — 3:5) в 1/4 финала Евро-2024.

«Тяжело найти слова, чтобы описать все, что показала наша команда на этом Евро. Мы заслуживали другого результата, учитывая уровень работы. К сожалению, таков футбол. Четыре дня назад мы были счастливы после победы над Словенией, но сегодня мы грустим. Поздравляю партнеров по сборной, они упорно сражались, делали все, что говорил тренер, и неплохо справились. У нас были шансы забить, мы играли достойно», — приводит официальный сайт УЕФА слова Пепе.

В полуфинале чемпионата Европы-2024 сборная Франции сыграет против Испании. Матч состоится во вторник, 9 июля и начнется в 22.00 (мск).