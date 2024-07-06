Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 01:57

Пепе о поражении Португалии от Франции: «Мы заслуживали другого результата, но таков футбол»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Пепе после матча Португалии против Франции.
Фото AFP

Защитник сборной Португалии Пепе прокомментировал поражение от Франции (0:0, пенальти — 3:5) в 1/4 финала Евро-2024.

«Тяжело найти слова, чтобы описать все, что показала наша команда на этом Евро. Мы заслуживали другого результата, учитывая уровень работы. К сожалению, таков футбол. Четыре дня назад мы были счастливы после победы над Словенией, но сегодня мы грустим. Поздравляю партнеров по сборной, они упорно сражались, делали все, что говорил тренер, и неплохо справились. У нас были шансы забить, мы играли достойно», — приводит официальный сайт УЕФА слова Пепе.

В полуфинале чемпионата Европы-2024 сборная Франции сыграет против Испании. Матч состоится во вторник, 9 июля и начнется в 22.00 (мск).

Пепе Феррейра (Пепе)
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
1
0
Читайте также
Биография Дианы Шнайдер: жизнь и карьера российской теннисистки
В сборной Германии отказались от встреч с женами и подругами вне стадионов Евро
Левые у руля: чего ждать от лейбористского правительства Великобритании
Роналду превратился в мертвый груз и закончил с Евро, Мбаппе исчез из игры, попросил замену и отдал капитанскую повязку. Что случилось в матче Португалия - Франция
Арестованный после нападений в Дагестане экс-глава района Омаров вышел на свободу
Шольц рассмеялся после вопроса журналиста о поездке Орбана в Москву
Популярное видео
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бернарду Силва о поражении от Франции: «Для Португалии все кончилось так же жестоко, как для Словении против нас в 1/8»

Криштиану Роналду впервые в карьере не забил за сборную Португалии на крупном турнире

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости