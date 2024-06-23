Пепе — о матче с Грузией: «Тренер обязательно выберет лучших игроков, чтобы выиграть»

Защитник сборной Португалии Пепе прокомментировал разгромную победу команды над Турцией (3:0) в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024.

«Мы хорошо сыграли, потому что делали то, о чем просил нас тренер. Сегодня футболисты сражались за всех, за наши семьи и за наших болельщиков, и нас всех нужно поздравить. Следующий матч с Грузией? Тренер обязательно выберет лучших игроков, чтобы выиграть матч. Мы всегда играем на победу, и мы хотим продолжать побеждать. Мы работаем над собой в каждой игре, чтобы стать лучше», — приводит слова Пепе сайт УЕФА.

Португальцы набрали 6 очков и обеспечили себе досрочный выход в плей-офф Евро-2024. В последнем матче группового турнира Португалия сыграет с Грузией 26 июня.