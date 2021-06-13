Защитник сборной Португалии Канселу сдал положительный тест на коронавирус
Защитник сборной Португалии по футболу Жоау Канселу сдал положительный результат на коронавирус, сообщает пресс-служба Федерации футбола Португалии. Изначально Канселу узнал о положительном результате после экспресс-теста на антигены, после чего сдал положительный ПЦР-тест.
Результаты остальных игроков сборной Португалии отрицательные. Канселу был изолирован от команды. Его заменит 22-летний защитник «Милана» Диогу Далот.
Португалия проведет первый матч в рамках чемпионата Европы-2020 во вторник, 15 июня, против сборной Венгрии.
?? Diogo Dalot, internacional sub-21, vai juntar-se ? comitiva da Sele??o Nacional que se encontra em Budapeste a preparar a estreia no #Euro2020. https://t.co/WSB2j8h1bb— Portugal (@selecaoportugal) June 13, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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