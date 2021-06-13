Защитник сборной Португалии Канселу сдал положительный тест на коронавирус

Защитник сборной Португалии по футболу Жоау Канселу сдал положительный результат на коронавирус, сообщает пресс-служба Федерации футбола Португалии. Изначально Канселу узнал о положительном результате после экспресс-теста на антигены, после чего сдал положительный ПЦР-тест.

Результаты остальных игроков сборной Португалии отрицательные. Канселу был изолирован от команды. Его заменит 22-летний защитник «Милана» Диогу Далот.

Португалия проведет первый матч в рамках чемпионата Европы-2020 во вторник, 15 июня, против сборной Венгрии.