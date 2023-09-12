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Сегодня, 03:58

Защитник сборной Португалии Инасиу отреагировал на разгром Люксембурга

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник сборной Португалии Гонсалу Инасиу подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Люксембурга (9:0).

«Нам удалось хорошо войти в игру. Я забил дважды, это были мои первые голы за сборную. Я очень рад, но нам нужно продолжать работать. Во время этого тренировочного сбора мы практиковали защиту вчетвером, и мне удалось хорошо адаптироваться», — приводит слова Инасиу официальный сайт УЕФА.

Дубли за хозяев оформили Гонсалу Инасиу (12-я и 45-я минуты), Гонсалу Рамуш (18-я и 34-я) и Диогу Жота (57-я и 77-я). Еще по голу на счету Рикарду Орты (67-я), Бруну Фернандеша (83-я) и Жоау Феликса (88-я).

В следующем матче сборная Португалии дома сыграет со Словакией, а Люксембург в гостях встретится с Исландией. Оба матча пройдут 13 октября.

Сборная Люксембурга по футболу
Сборная Португалии по футболу
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