Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 03:30

Де Врей — о победе сборной Нидерландов над Турцией: «Это была битва»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник сборной Нидерландов Стефан де Врей прокомментировал победу над Турцией (2:1) в 1/4 финала Евро-2024. Де Врей был признан лучшим игроком матча.

«Это действительно была битва. Иногда мы немного страдали, но хорошо справились и заслужили победу. Нидерланды должны были больше давить, потому что проигрывали 1:0. Турция не давала нам много пространства, но иногда нам удавалось его найти. Затем Мемфис сделал отличную передачу, и я пробил головой. Мы продолжали идти вперед, продолжали верить, и забили второй гол», — цитирует де Врея УЕФА.

Команда Рональда Кумана в полуфинале Евро-2024 сыграет против Англии. Встреча пройдет 10 июля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Футболисты сборной Нидерландов празднуют выход в&nbsp;полуфинал Евро-2024. Футбол должен победить нефутбол! 30 минут матча Нидерланды — Турция насыщеннее, чем 4 часа двух четвертьфиналов

Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Турции по футболу
0
Читайте также
Трусова хочет выступить на контрольных прокатах сборной России в сентябре
Состоялся бой между Абдурозиком и Байкобиловым
Ситуация с рейсами «Аэрофлота» из Шереметьево стабилизирована
Пять незабитых пенальти и сенсационный соперник Аргентины по полуфиналу Кубка Америки
В водопроводной воде Спасска-Дальнего в Приморье нашли кишечную палочку
Умер продюсер «Аватара» и «Титаника» Джон Ландау
Популярное видео
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Куман: «Если Нидерланды выйдут в финал, то я предпочту сыграть с Испанией»
Монтелла: «Арда Гюлер очень хорошо сыграл на Евро-2024»
Монтелла: «Турция показала все, что у нас есть, и провела очень хороший турнир»
Натан Аке считает, что выход Вегхорст во втором тайме помог Нидерландам обыграть Турцию
Футбол должен победить нефутбол! 30 минут матча Нидерланды — Турция насыщеннее, чем 4 часа двух четвертьфиналов
Чалханоглу: «Сборная Турции провела отличный турнир. Все еще впереди»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Монтелла: «Арда Гюлер очень хорошо сыграл на Евро-2024»

Куман: «Если Нидерланды выйдут в финал, то я предпочту сыграть с Испанией»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости