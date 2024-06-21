Аке: «С Францией нельзя только обороняться, нужно идти вперед»

Защитник сборной Нидерландов Натан Аке поделился мнением о матче с Францией на Евро-2024.

У Франции много хороших и быстрых форвардов. Нужно будет принимать решение, когда идти в атаку, а когда — обороняться. Понятно, что мы хотим сосредоточиться на себе и на своих качествах. Нужно выстроить четкий план. Мы не можем только обороняться. Мы должны идти вперед», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Матч Нидерланды — Франция состоится 21 июня. Начало — в 22.00 мск.