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Защитник сборной Нидерландов Дюмфрис считает Депая великим игроком

01:16
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Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис прокомментировал победу над Австрией (2:0) на Евро-2020. Он высоко оценил игру своего партнера по команде Мемфиса Депая.

«Я стараюсь проникать в свободные зоны, когда иду вперед, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 18 июня. — Мы забили пять отличных голов на турнире.

Мемфис — великий игрок: в каждом матче мы видим, что он играет на высочайшем уровне. Он забил пенальти и начал голевую атаку. Мы верим в него».

Дюмфрис и Депай забили по голу в этой игре. Защитник был признан лучшим игроком матча.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024443--netherlands-vs-austria/

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