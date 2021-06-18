Защитник сборной Нидерландов Дюмфрис считает Депая великим игроком

Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис прокомментировал победу над Австрией (2:0) на Евро-2020. Он высоко оценил игру своего партнера по команде Мемфиса Депая.

«Я стараюсь проникать в свободные зоны, когда иду вперед, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 18 июня. — Мы забили пять отличных голов на турнире.

Мемфис — великий игрок: в каждом матче мы видим, что он играет на высочайшем уровне. Он забил пенальти и начал голевую атаку. Мы верим в него».

Дюмфрис и Депай забили по голу в этой игре. Защитник был признан лучшим игроком матча.