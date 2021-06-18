Защитник сборной Нидерландов Дюмфрис считает Депая великим игроком
01:16
Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис прокомментировал победу над Австрией (2:0) на Евро-2020. Он высоко оценил игру своего партнера по команде Мемфиса Депая.
«Я стараюсь проникать в свободные зоны, когда иду вперед, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 18 июня. — Мы забили пять отличных голов на турнире.
Мемфис — великий игрок: в каждом матче мы видим, что он играет на высочайшем уровне. Он забил пенальти и начал голевую атаку. Мы верим в него».
Дюмфрис и Депай забили по голу в этой игре. Защитник был признан лучшим игроком матча.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024443--netherlands-vs-austria/
Опрос
проголосовало: 32307Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Читайте также
«На месте Черчесова я бы откровенно отвечал на все вопросы». Хабиб — про Евро-2020, Федора и наркотики в Дагестане
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю