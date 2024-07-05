Ле Норман пропустит полуфинал Евро-2024, если туда попадет сборная Испании

Защитник сборной Испании Робин Ле Норман не сумеет сыграть в полуфинале чемпионата Европы, если его команда выйдет в эту стадию турнира.

27-летний испанец получил желтую карточку на 29-й минуте матча против Германии в 1/4 финала Евро-2024. Это предупреждение стало для него вторым на турнире. Если сборная Испании выйдет в полуфинал турнира, защитник пропустит матч.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Испания — Германия.