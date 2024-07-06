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Салиба о победе Франции над Португалией: «Серия пенальти — постоянное давление, но мы завершили ее с улыбками»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник сборной Франции Вильям Салиба прокомментировал победу над Португалией (0:0, пенальти — 5:3) в четвертьфинале Евро-2024.

«Мы провели непростой матч против сильного соперника, одного из фаворитов турнира. Нам удалось сохранить концентрацию и успешно обороняться. Шансы были и у нас, и у португальцев, но мы оставили ворота в неприкосновенности и выиграли серию пенальти.
У меня очень много эмоций. Серия пенальти — это постоянное давление, но, к счастью, мы завершили ее с улыбкой на лице. Мы все еще на Евро, надеюсь, так и будет до следующего воскресенья. Мы никогда не сдаемся и сделаем все, чтобы выйти в финал», — приводит официальный сайт УЕФА слова Салиба.

В полуфинале Евро-2024 Франция сыграет против Испании. Матч состоится во вторник, 9 июля и начнется в 22.00 (мск).

Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
Вильям Салиба
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