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Защитник сборной Франции Павар рассказал, как Гозенс отправил его в нокаут в матче против Германии

08:58
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Защитник сборной Франции Бенжамен Павар рассказал, что почувствовал после столкновения с защитником немецкой сборной Робином Гозенсом.

«Я испытал реальный шок. Был в нокауте где-то 10-15 секунд. Хорошо, что мы выиграли. Мы провели отличный матч как в защите, так и в атаке, действовали слаженно. Команда в отличном состоянии, физически мы станем еще сильнее по ходу турнира. Первая игра была важна, теперь надо быстро восстановиться к встрече с Венгрией», — приводит Goal слова Павара.

На 59-й минуте встречи Гозенс и Павар столкнулись в штрафной сборной Франции, после чего француз потерял сознание. Врачи оказывали футболисту помощь на протяжении нескольких минут.

Франция обыграла Германию со счетом 1:0. Следующий матч на Евро-2020 французы проведут 19 июня против Венгрии, Германия в тот же день встретится с Португалией.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/france-pavard-knocked-out-15-seconds-germany-euros/1aywnof9yo6fr14jak30q7xnrn

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи