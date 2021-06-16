Защитник сборной Франции Павар рассказал, как Гозенс отправил его в нокаут в матче против Германии

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар рассказал, что почувствовал после столкновения с защитником немецкой сборной Робином Гозенсом.

«Я испытал реальный шок. Был в нокауте где-то 10-15 секунд. Хорошо, что мы выиграли. Мы провели отличный матч как в защите, так и в атаке, действовали слаженно. Команда в отличном состоянии, физически мы станем еще сильнее по ходу турнира. Первая игра была важна, теперь надо быстро восстановиться к встрече с Венгрией», — приводит Goal слова Павара.

На 59-й минуте встречи Гозенс и Павар столкнулись в штрафной сборной Франции, после чего француз потерял сознание. Врачи оказывали футболисту помощь на протяжении нескольких минут.

Франция обыграла Германию со счетом 1:0. Следующий матч на Евро-2020 французы проведут 19 июня против Венгрии, Германия в тот же день встретится с Португалией.