Защитник сборной Бельгии: «У Лукаку нет слабых мест»

Защитник сборной Бельгии Тома Менье заявил, что на настрой нападающего Ромелу Лукаку в матче с Россией (3:0) повлияла новость о проблемах со здоровье у его друга, полузащитника сборной Дании и «Интера» Кристиана Эриксена. В этой встрече нападающий оформил дубль.

«Ромелу очень переживал. Уже в автобусе нам объявили, что он пришел в сознание. Это стало большим облегчением.

Ромелу Лукаку — настоящий страйкер. О таком может только мечтать любая сборная. У него нет слабых мест. Еще несколько лет назад я был уверен, что он вырастет в топового нападающего. И он оправдал эти надежды», — цитирует Менье Het Nieuwsblad.

Сборная Бельгии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы. Сборная России после первого тура занимает последнюю строчку. В следующем матче россияне в Санкт-Петербурге 16 июня сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами.