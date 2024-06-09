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Сегодня, 19:59

Защитник сборной Бельгии Менье может пропустить Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тома Менье.
Фото AFP

Защитник сборной Бельгии Тома Менье может не сыграть на чемпионате Европы-2024.

32-летний бельгиец получил травму первом тайме товарищеского матча против сборной Люксембурга (3:0).

В пресс-службе национальной команды сообщили, что Менье потребуется пройти дополнительные медицинские тесты. В связи с этим он не вылетит со сборной в Германию 12 июня.

Сборная Бельгии сыграет на Евро-2024 в группе E с Румынией, Словакией и Украиной.

17-й розыгрыш чемпионата Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи Евро примут 10 немецких городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Финал турнира состоится 14 июля на «Олимпийском стадионе» в Берлине.

Тома Менье
Футбол
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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