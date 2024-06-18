Дансо — о травме Мбаппе: «Мне очень жаль. Желаю Килиану скорейшего выздоровления»

Защитник сборной Австрии Кевин Дансо прокомментировал травму нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в матче Евро-2024.

«Мне очень жаль, что Килиан получил травму. Желаю ему скорейшего выздоровления. Надеюсь, что он быстро вернется на поле», — написал игрок в соцсети.

Мбаппе на 86-й минуте столкнулся с Дансо, после чего оказался на газоне. Изначально предполагалось, что ему потребуется операция, но после обследования в больнице Дюссельдорфа было принято решение обойтись без хирургического вмешательства.

18 июня Le Figaro сообщил, что Мбаппе пропустит оставшиеся два матч группового турнира.

Во втором матче на Евро-2024 Франция 21 июня сыграет с Нидерландами, а 25 июня — с Польшей.