Защитник сборной Австрии Алаба рассказал о своей роли в команде

Защитник сборной Австрии Давид Алаба из-за травмы не попал в заявку национальной команды на чемпионат Европы. Его пригласили в команду в качестве «неиграющего капитана».

«Я переживаю все так, будто сам нахожусь на поле. Мои ожидания от себя — помочь команде, насколько это возможно. Роль в команде не сильно поменялась, но разница в том, что меня сейчас нет на поле», — цитирует Алабу сайт УЕФА.

Сборная Австрии в 1/8 финала Евро-2024 сыграет против Турции. Матч состоится 2 июля в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена».